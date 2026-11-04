Карміель наказав перевірити всі громадські укриття — Anadolu Agency

Муніципалітет Карміеля на півночі Ізраїлю розпорядився перевірити всі громадські укриття та посилив підготовку до можливих надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Anadolu Agency, відповідне доручення дав мер міста Моше Конінскі.

Перевірка укриттів

Мер доручив керівнику міської служби безпеки та профільним командам оглянути кожне громадське укриття й переконатися, що місто готове реагувати на надзвичайну ситуацію. Водночас муніципалітет зазначив, що вказівки Командування тилу Армії оборони Ізраїлю не змінювалися.

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Повідомлення про можливий удар

Посилення підготовки відбулося після повідомлень ізраїльських медіа про те, що США можуть готувати новий удар по Ірану після проміжних виборів у Сполучених Штатах. У цих повідомленнях йшлося про розбіжності щодо умов відновлення переговорів.

За даними агентства, США та Ізраїль розпочали атаки проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та американських об’єктах у регіоні. У квітні сторони досягли угоди про припинення вогню. У червні США та Іран підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці, однак його виконання зупинилося через суперечки щодо безпеки в протоці.

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