Карні пов’язав угоду зі США з прийняттям умов Канади — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив в Оттаві, Канада, що шанси на торговельну угоду зі США зростуть, якщо Вашингтон наблизиться до прийняття ключових умов канадської сторони. Відповідаючи журналістам на запитання про можливу домовленість, він наголосив, що Оттава підпише її лише тоді, коли вона відповідатиме інтересам канадців.

Позиція Канади

За словами Карні, канадська сторона оцінюватиме будь-яку можливу угоду в цілому. Він зазначив, що Канада не погодилася підписати умови, запропоновані в серпні, через чітко визначені межі, або «червоні лінії».

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Канада готова підписати угоду за умов, що відповідатимуть інтересам усіх канадців, додав він.

Заява Трампа

Коментар Карні прозвучав наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «наближається до угоди» з Канадою. Перед мітингом у неділю Трамп також стверджував, що Оттава тривалий час отримувала вигоду від США. Про заяви канадського прем’єра повідомляє Anadolu Agency.

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