Карні заявив про завершення переговорів Канади з Філіппінами — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада завершила переговори щодо всеосяжної угоди про вільну торгівлю з Філіппінами. Про це він сказав 14 листопада в Манілі. За його словами, документ можуть підписати приблизно через шість місяців.

Як повідомляє Channel NewsAsia, угода передбачатиме скасування мит більш ніж на 90% товарних позицій. Вона охоплюватиме сфери від сільського господарства до аерокосмічної галузі та штучного інтелекту, хоча конкретних умов Карні не розкрив.

Очікування щодо торгівлі

Карні назвав домовленість із Манілою найкомплекснішою торговельною угодою серед тих, які укладали Філіппіни. Він очікує, що товарообіг між двома країнами протягом наступного десятиліття зросте втричі.

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У 2025 році загальний обсяг торгівлі між Канадою та Філіппінами становив близько 2,4 млрд доларів США. В окремій заяві філіппінська сторона повідомила, що розраховує завершити укладення торговельної угоди протягом наступного року.

Переговори з АСЕАН

Карні також сказав, що переговори Канади з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, до якої входять 11 країн, значною мірою завершені. За його словами, потенційна угода стала б першою торговельною угодою АСЕАН із партнером поза Азією.

Прем’єр Канади назвав ці домовленості частиною стратегії зі створення мережі надійних партнерів, розширення торговельних можливостей та зменшення відносної залежності від США. За його словами, двостороння торгівля Канади з країнами АСЕАН перевищує 50 млрд доларів США на рік і за останній рік зросла майже на 25%.

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