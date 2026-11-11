Кароль Навроцький заявив про участь у Марші незалежності у Варшаві — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький кілька днів тому заявив, що візьме участь у Марші незалежності, запланованому 11 листопада у Варшаві. Цьогорічна хода відбудеться під гаслом «Поляк у Польщі — господар», повідомляє RMF24.

Маршрут і програма

Учасники мають пройти традиційним маршрутом від Рондо Дмовського Єрусалимськими алеями та Понятовським мостом до території біля Національного стадіону. Початок ходи запланували на 14:30, а передова частина колони, за очікуваннями, прибуде до стадіону приблизно о 16:30.

Біля Національного стадіону заплановано концерти та показ полонезу. Від ранку люди в біло-червоних шарфах, шапках, пов’язках і з кокардами прямували до Палацу культури і науки та на Королівський тракт. У центрі міста також працювали ятки з біло-червоною символікою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очікування організаторів і безпека

Асоціація «Марш незалежності», яка організовує захід, очікує рекордну кількість учасників — до пів мільйона людей. Керівник охорони маршу Матеуш Марзох повідомив, що до забезпечення цьогорічного заходу залучать майже тисячу осіб.

На маршруті чергуватимуть десятки бригад екстреної медичної допомоги у стаціонарних пунктах, а також майже 200 рятувальників у піших патрулях. Столична поліція заявила про готовність забезпечувати безпеку під час Національного дня незалежності. На допомогу варшавському гарнізону скерували додаткові поліцейські сили з інших воєводств.

Читай нас у