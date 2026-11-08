Карти FEMA не враховують ризики повеней приблизно для 6 млн будинків у США — Fortune

Карти зон затоплення Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США (FEMA) можуть недооцінювати ризик повеней приблизно для 6 мільйонів будинків у США. За однією з оцінок, загалом у країні ризику затоплення зазнають 14,6 мільйона об’єктів нерухомості, повідомляє Fortune.

Офіційні карти часто застарілі: деякі з них створили близько 20 років тому. Навіть після оновлення вони переважно спираються на історичні дані про повені, а не на прогнози майбутніх ризиків.

Ризики відрізняються навіть на одній вулиці

Автори дослідження, опублікованого в журналі Applied Geography, розрахували показники вразливості майже для 1 мільйона будинків у Г'юстоні. Вони встановили, що ці показники сильніше відрізняються між окремими будинками в одному районі, ніж у середньому між різними районами.

Науковці зазначають, що карти FEMA відповідають насамперед на питання, чи може вода дістатися певного району, але не оцінюють наслідків для конкретного помешкання. Будинки в одній зоні затоплення можуть мати різний рівень вразливості через глибину води, вік і технічний стан споруди, доступність доріг та страхове покриття.

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Наприклад, новіший доглянутий будинок зі страховкою від повеней може значно легше відновитися після тієї самої стихії, ніж старіша незастрахована оселя, розташована в нижчій частині вулиці.

Чотири чинники вразливості

Для оцінювання вразливості в окрузі Гарріс дослідники поєднали чотири групи даних: імовірну глибину затоплення, вік і стан будинку, завантаженість навколишніх доріг та фінансові показники, зокрема вартість ремонту і поширеність страхування від повеней.

Подією, яку називають 100-річною повінню, вчені вважають затоплення з імовірністю 1% у будь-який окремий рік. Їхня попередня робота в Г'юстоні показала, що понад половина зі 100 тисяч задокументованих будівель, схильних до затоплення, розташована поза офіційними межами зон ризику. Такі будинки частіше перебувають у гіршому стані та не мають страхового захисту.

Автори наголошують, що стандартні поліси страхування житла у США здебільшого не покривають збитків від повеней. Вони пропонують громадам використовувати адресні дані про ризики разом із місцевою інформацією про будинки, дороги та страхування, щоб визначати оселі, яким найбільше потрібні заходи захисту.

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