Картину Вінсента ван Гога «Квітучі каштани» продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку, США, за 190,4 млн доларів. Це новий аукціонний рекорд для творів художника та друга за величиною сума, коли-небудь сплачена за мистецький твір на торгах Sotheby’s, повідомляє Der Spiegel.

Рекордна ціна на торгах

Роботу, створену 1890 року незадовго до смерті ван Гога, перед аукціоном оцінювали у 180 млн доларів. Ціна продажу перевищила попередню оцінку на 10,4 млн доларів.

Попередній рекорд для картини ван Гога належав полотну «Фруктовий сад із кипарисами», яке у 2022 році продали за 117,2 млн доларів.

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Домовленість щодо походження полотна

Проведенню торгів передувала суперечка щодо зміни власника картини в період нацистських переслідувань. Американські медіа писали про твердження, що єврейська родина, яка раніше володіла твором, могла бути змушена продати його у 1930-х роках.

За даними Sotheby’s, видавець і засновник Fischer-Verlag Самуель Фішер придбав картину 1909 року. Після його смерті вона перейшла до дружини, а 1936 року була продана іншій родині. У 1975 році твір придбала аргентинська родина Блак’єр-Аррієта — нинішні власники картини.

Напередодні аукціону Sotheby’s оголосив про угоду між нинішніми власниками та спадкоємцями родини Фішер. Аукціонний дім заявив, що сторони досягли взаємоприйнятного врегулювання, яке визнає страждання родини Фішер під час Голокосту. Деталі домовленості не розголошували.

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