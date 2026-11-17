Дослідники Єльської школи медицини перевірили інструмент QBSAFE — набір карток, що дає людям із діабетом змогу перед прийомом обрати важливі для обговорення з лікарем теми. Як повідомляє News-Medical, через шість місяців у групі QBSAFE зафіксували вищі задоволеність клініцистів і прихильність пацієнтів до прийому призначених ліків, ніж за звичайного підходу.

14 карток для розмови з лікарем

QBSAFE складається з 14 карток із твердженнями про різні аспекти життя з діабетом і його лікування. Перед консультацією пацієнт може обрати до трьох карток із питаннями, які хоче порушити. Це допомагає визначити порядок денний розмови з лікарем.

Картки охоплюють якість життя, навантаження від лікування, безпеку терапії та побоювання щодо ускладнень. Серед тверджень є, зокрема, фрази про втому від часу, витраченого на керування діабетом, і труднощі з дотриманням рекомендацій щодо харчування та фізичної активності. Також до набору внесли позитивний досвід — наприклад, відчуття гордості за самостійне керування хворобою.

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Інструмент розробили на основі досліджень чинників, що впливають на якість життя людей із діабетом, а також відгуків пацієнтів.

Розмови про навантаження від лікування

У двох повʼязаних роботах, опублікованих у JAMA Network Open та Journal of General Internal Medicine, науковці порівняли консультації із застосуванням карток зі звичайною медичною допомогою. Під час візитів картки частіше спрямовували розмову на навантаження від лікування, зокрема приймання препаратів, дотримання рекомендацій щодо дієти й фізичної активності та складні життєві обставини.

За даними дослідників, такі обговорення не подовжували прийоми й не зменшували уваги до контролю рівня цукру в крові. Водночас самі картки за шість місяців не забезпечили статистично значущого поліпшення контролю глюкози, тягаря лікування, дистресу, повʼязаного з діабетом, або впливу хвороби на повсякденне життя. Команда планує розробити додаткові інструменти й навчання, щоб лікарі могли використовувати отриману від пацієнтів інформацію для спрощення лікування.

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