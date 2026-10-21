Касаційний суд Аргентини об’єднав справи Hotesur і Los Sauces — Buenos Aires Times

Федеральний касаційний кримінальний суд Аргентини постановив розглядати в одному процесі справи Hotesur і Los Sauces, пов’язані з родиною колишньої президентки Крістіни Фернандес де Кіршнер. Об’єднаний розгляд має початися у п’ятницю, 23 жовтня, повідомляє Buenos Aires Times.

Обвинувачення у справі

Розслідування стосуються готельних мереж Hotesur і Los Sauces у Патагонії на півдні Аргентини, які належать родині Фернандес де Кіршнер. Прокуратура заявляє про ймовірне відмивання коштів, участь у незаконному об’єднанні та корупцію.

За версією обвинувачення, готелі могли використовувати для проведення ймовірних відкатів, пов’язаних із багатомільйонними державними контрактами на громадські роботи, які отримував бізнесмен Ласаро Баес — союзник родини Кіршнер. Прокурори стверджують, що Баес сплачував значні рахунки за готельні номери, у яких ніхто не проживав.

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У провадженні фігурують 25 обвинувачених, серед яких Максімо Кіршнер, син Крістіни Фернандес де Кіршнер, а також бізнесмени й колишні посадовці. Її доньку Флоренсію Кіршнер виключили з процесу, оскільки суд дійшов висновку, що вона не мала повноважень ухвалювати рішення в компаніях, які є предметом розслідування.

Рішення касаційного суду

Раніше слухання у справі Los Sauces планували почати 23 жовтня, а процес у справі Hotesur — 19 березня 2027 року. Палата I Федерального касаційного кримінального суду більшістю голосів скасувала рішення про поділ проваджень.

За об’єднання справ проголосували судді Даніель Антоніо Петроне та Дієго Г. Барроетавенья, тоді як Алехандро Слокар висловив окрему думку. Петроне зазначив, що поділ процесів не був належно обґрунтований, а організаційні труднощі, кількість свідків і очікувана тривалість слухань не є достатніми підставами для відмови від спільного розгляду.

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