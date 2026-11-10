Касаційний суд призначив нову апеляцію у справі Eternit — ANSA English

У Римі Касаційний суд постановив провести новий апеляційний розгляд у справі швейцарського бізнесмена Стефана Шмідгайні. Його обвинувачують у ненавмисному вбивстві за обтяжувальних обставин у справі «Eternit bis», що стосується смертей, пов’язаних з азбестом.

Розгляд щодо 60 потерпілих

Новий розгляд призначили у частині провадження, що охоплює приблизно 60 потерпілих. Про рішення 10 листопада повідомило ANSA English. Агентство зазначає, що постанову ухвалили судді четвертої секції Касаційного суду.

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Строк давності щодо інших потерпілих

Щодо ще 25 потерпілих від шкоди, пов’язаної з азбестом, суд визнав сплив строку давності.

Клопотання Генеральної прокуратури не задовольнили. Вона просила залишити в силі вирок Шмідгайні — дев’ять років і шість місяців позбавлення волі.

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