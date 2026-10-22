Кашалот застряг на мілководді біля Девонпорта в Австралії — ABC News Australia

На мілководді поблизу Тернерс-Біч, на захід від Девонпорта у штаті Тасманія, Австралія, застряг великий кашалот. На інцидент реагують фахівці Департаменту природних ресурсів і довкілля Тасманії та Служби парків і дикої природи, повідомляє ABC News.

Напередодні ввечері поліція Тасманії заявила, що спільно зі співробітниками Служби парків і дикої природи керує ситуацією на Тернерс-Біч.

Людей просять триматися подалі

Громадськість закликали уникати цієї ділянки узбережжя та не заходити у воду або припливну воду через очікувану небезпеку. Місцевий житель Гейдон розповів, що вранці за ситуацією спостерігали близько 100 мешканців, а двоє рейнджерів стежили, щоб люди не заходили у воду через ризик появи акул.

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За його словами, кашалот досі перебуває на мілині, а у воді є багато крові. Він назвав цю ситуацію тривожною.

Фахівці оцінюють ситуацію

У Департаменті природних ресурсів і довкілля Тасманії повідомили, що про кита пізно ввечері в середу поінформував один із громадян через гарячу лінію щодо морських ссавців. Експерти Програми охорони морської природи та співробітники Служби парків і дикої природи прибули на місце, щоб оцінити ситуацію та визначити можливі подальші дії.

У відомстві нагадали, що кити є великими й сильними тваринами, тому людям слід тримати дистанцію задля власної безпеки та добробуту тварини. Втручання у життя диких тварин є правопорушенням.

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