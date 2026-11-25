В Іспанії колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що 12 грудня повернеться до парламенту Каталонії в Барселоні після майже десяти років перебування за кордоном. Поверненню передувало рішення Верховного суду Іспанії закрити кримінальне провадження проти нього на підставі закону про амністію, повідомляє Deutsche Welle.

Повернення до Барселони

Пучдемон оголосив про свої плани на телевізійній пресконференції у Брюсселі. Він сказав, що 12 грудня опівдні повернеться до парламенту Каталонії — місця, де каталонська демократія обирає або усуває керівників уряду регіону. Того ж вечора політик планує бути вдома з родиною.

Також Пучдемон повідомив, що 17 грудня представить пропозицію щодо нового курсу на незалежність Каталонії. Він очолював регіональний уряд у жовтні 2017 року, коли влада Каталонії провела референдум про незалежність від Іспанії. Іспанські суди визнали голосування незаконним, а спроба відокремлення регіону спричинила політичну кризу та загострила протистояння між Мадридом і каталонськими прихильниками незалежності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Амністія та закриття справи

Після подій 2017 року Пучдемон виїхав до Бельгії, аби уникнути арешту, і відтоді жив там. У серпні 2024 року він ненадовго приїздив до Барселони, виступив перед прихильниками й залишив місто, попри чинний на той час ордер на арешт.

Верховний суд Іспанії у рішенні від 20 листопада дійшов висновку, що амністія усунула можливу кримінальну відповідальність Пучдемона та ще двох діячів каталонського сепаратистського руху. Рішенню передував жовтневий вердикт Конституційного суду, який поширив дію амністії на обвинувачення у розтраті, пов'язані зі спробою здобуття незалежності Каталонії. Після цього Верховний суд скасував ордер на арешт Пучдемона.

Читай нас у