Катар і Франція закликали Ізраїль вивести війська з Гази — Anadolu Agency

Катар і Франція після переговорів у Досі закликали Ізраїль вивести війська з Гази відповідно до погоджених умов припинення вогню, а також припинити поселенську політику на окупованому Західному березі. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Катару після зустрічі еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та президента Франції Емманюеля Макрона, повідомляє Anadolu Agency.

Заклики щодо Гази та Західного берега

Сторони підтвердили заперечення проти будь-якої анексії окупованого Західного берега. Вони також закликали припинити політику ізраїльських поселень і насильство з боку ізраїльських поселенців.

Катар і Франція наголосили на необхідності повністю виконати домовленості про припинення вогню в Газі. Це, за їхньою заявою, передбачає відведення ізраїльських сил за узгодженими умовами та термінове, безпечне й безперешкодне доставлення гуманітарної допомоги. Обидві країни також підтвердили підтримку дводержавного рішення та проведення палестинських виборів.

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Іран, Ліван і навігація в Ормузькій протоці

У заяві Катар і Франція засудили, як вони зазначили, військові атаки Ірану на країни регіону та закликали до дипломатичного врегулювання, яке має забезпечити виключно мирний характер ядерної програми Тегерана. Вони також виступили за відновлення безперешкодного судноплавства через Ормузьку протоку без стягнення зборів.

Щодо Лівану сторони підтримали повне виконання тристоронньої рамкової угоди, яка передбачає відновлення ліванського суверенітету, роззброєння «Хезболли» та повне виведення ізраїльських військ. Вони також застерегли від вакууму безпеки після завершення мандата миротворчої місії ООН і закликали продовжити міжнародну підтримку ліванської влади та збройних сил.

Катар і Франція заявили про готовність спільно підтримувати стабілізаційні та економічні проєкти в Сирії у координації із сирійською владою. Окремо країни домовилися розширювати співпрацю в оборонній, безпековій та економічній сферах.

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