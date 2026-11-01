Катар надає пакистанцям 30-денні візи після прибуття — The Express Tribune

Громадяни Пакистану можуть отримати туристичну візу до Катару після прибуття терміном на 30 днів, якщо виконають встановлені вимоги. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Катару повідомляє The Express Tribune.

Умови для отримання візи

Згідно з інформацією на сайті міністерства, заявник має мати щонайменше 5 тисяч катарських ріялів готівкою або еквівалентну суму на чинній кредитній картці. Також для отримання візи потрібні підтверджений зворотний квиток і паспорт, дійсний щонайменше шість місяців.

Пасажири, які прибувають до Катару безпосередньо з Пакистану, мають надати сертифікат про вакцинацію проти поліомієліту. Ця вимога стосується саме мандрівників, які прямують до Катару з Пакистану безпосередньо.

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Продовження та ділові поїздки

Туристичну візу можна продовжити ще на 30 днів. Для оформлення продовження відвідувач повинен мати підтверджений зворотний квиток до надання такого продовження.

Громадяни Пакистану, які прямують до Катару з діловою метою, можуть організувати візит лише через акредитовані компанії.

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