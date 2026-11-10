Катар поінформував європейських дипломатів про переговори США та Ірану — The National

Прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман 10 листопада здійснив незапланований візит до Парижа, Франція, де зустрівся з європейськими та саудівськими колегами на полях зустрічі G7. Він поінформував їх про переговори, які раніше цього тижня провів у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє The National, спостерігачі G7 позитивно сприйняли візит як можливу ознаку просування до дипломатичного врегулювання війни між США та Іраном. Катар є головним посередником між Вашингтоном і Тегераном.

Зустріч на полях G7

Зустріч у Парижі тривала менш як годину. Її організував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. У ній брали участь глави зовнішньополітичних відомств Німеччини Йоганн Вадефуль, Великої Британії Ед Мілібенд, Італії Антоніо Таяні та Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан.

Французькі дипломатичні джерела заявили, що учасники зосередилися на іранській кризі та її безпекових й економічних наслідках для регіону і міжнародної спільноти. Саудівська Аравія та Єгипет були запрошеними гостями дводенної зустрічі G7 у Парижі.

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Іран і ситуація в Лівані

Після зустрічі з катарським прем’єром Трамп заявив, що відновлення воєнних дій проти Ірану наразі є «доволі малоймовірним». Водночас він зазначив, що США готові діяти в разі зміни ситуації на Близькому Сході.

Вашингтон прагне, щоб Іран відмовився від ядерних матеріалів до послаблення санкцій, тоді як Тегеран заявляє, що не має наміру цього робити. Європейські країни не беруть безпосередньої участі в посередництві. За даними видання, блокада Іраном Ормузької протоки сприяла зростанню цін на енергію та соціальній напрузі в Європі. Франція і Велика Британія запропонували підтримати безпеку в протоці міжнародною морською місією після дипломатичного врегулювання між США та Іраном.

Окремою темою переговорів стала безпекова ситуація на півдні Лівану. Франція та Італія працюють над створенням багатонаціональної місії з військовим компонентом на заміну UNIFIL, миротворці якої, за даними The National, мають залишити країну до 31 грудня. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що нова місія не обов’язково має бути військовою та потребуватиме згоди Лівану й Ізраїлю.

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