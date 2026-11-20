Катар просуває в Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції, що має посилити міжнародний захист посередників, перемовників та інших учасників процесів урегулювання збройних конфліктів. Ініціатива вже пройшла перший раунд консультацій між державами-членами ООН, повідомляє Jerusalem Post.

Захист учасників переговорів

Проєкт рішуче засуджує напади, погрози та насильство проти посередників, учасників переговорів, медіаційних груп, допоміжного персоналу й представників громадянського суспільства, залучених до дипломатичного врегулювання збройних конфліктів.

Документ також закликає держави вживати заходів для захисту учасників медіаційних процесів відповідно до їхніх зобов’язань за міжнародним правом. Запропоновані норми мають поширюватися на міжнародні посередницькі зусилля, зокрема за участю збройних організацій та інших сторін конфліктів.

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Занепокоєння Ізраїлю

В Ізраїлі побоюються, що широкі формулювання резолюції можуть посилити міжнародний дипломатичний тиск на Єрусалим і бути використані в майбутніх суперечках щодо можливості проведення військових операцій проти членів організацій, які водночас беруть участь у переговорах.

У тексті проєкту не згадано ані Ізраїль, ані ХАМАС, ані ізраїльський удар по лідерах ХАМАС у Досі 9 вересня 2025 року. Водночас питання пов’язане з роллю Катару як посередника в непрямих переговорах між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Документ ще не ухвалили

Крім захисту посередників, проєкт містить положення про право на самовизначення народів, які живуть за колоніального правління або іноземної окупації. Він також передбачає ширше залучення генерального секретаря ООН та інших структур організації до міжнародних процесів медіації. Остаточний текст держави-члени ще узгоджують, а Генеральна асамблея ООН резолюцію поки не ухвалила.

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