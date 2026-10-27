Катар, Туреччина, Пакистан та Індонезія уклали оборонний союз — Der Spiegel

Катар, Туреччина, Пакистан та Індонезія уклали в Досі, Катар, оборонний союз Badr. Про підписання угоди представниками чотирьох держав повідомляє Der Spiegel.

Пакт безпеки

Німецьке видання називає Badr пактом безпеки між мусульманськими державами. Підписання відбулося в столиці Катару. На опублікованій разом із матеріалом світлині зображено представників Туреччини, Пакистану, Індонезії та Катару під час церемонії.

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Інтерв’ю з експерткою

Der Spiegel опублікував інтерв’ю з катарською експерткою з питань безпеки Алануд Аль Тані. Його підготувала журналістка Дунья Рамадан у Каїрі. В описі матеріалу зазначено, що експертка пояснює зміст угоди Badr.

Також в описі сказано, що вона розглядає причини, через які війна з Іраном може знову загостритися. У заголовку інтерв’ю наведено оцінку про закритість іранської та американської сторін. Матеріал датований 27 жовтня 2026 року.

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