Катар станом на 27 листопада зафіксував 41 відвантаження скрапленого природного газу (ЗПГ) — найбільше від початку війни між США та Іраном. Це більше, ніж 35 відвантажень у жовтні та 21 у вересні.

Перевезення через Ормузьку протоку

Як повідомляє The National, Катар використовує танкери, які вимикають автоматичну ідентифікаційну систему AIS, щоб уникнути виявлення та атак. Представник Kpler заявив, що лише близько 15% відвантажень здійснюються з увімкненою AIS, а ці судна прямують до Кувейту. Решта суден вирушають до Бангладеш, Пакистану, Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї.

За оцінкою Bloomberg, Катар залучив щонайменше 34 газовози для перевезення палива через протоку. На початку конфлікту країна майже не спрямовувала судна цим маршрутом.

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Обсяги нижчі за довоєнні

Попри зростання кількості відвантажень, очікуваний експорт ЗПГ Катару в листопаді становить 3,3 млн тонн — майже удвічі менше ніж понад 6,5 млн тонн до початку конфлікту наприкінці лютого.

За даними видання, іранські ракетні удари в березні пошкодили технологічні лінії 4 і 6 промислового комплексу Ras Laffan. Це вивело з експлуатації потужності обсягом 12,8 млн тонн ЗПГ на рік, або близько 17% катарського експорту. QatarEnergy оголосила довгостроковий форс-мажор за контрактами з покупцями у Китаї, Південній Кореї, Італії та Бельгії. Генеральний директор компанії Саад аль-Каабі оцінив річні втрати виручки у 20 млрд доларів і заявив, що відновлення може тривати від трьох до п’яти років.

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