Катар закликав Іран припинити погрози та відкрити Ормузьку протоку — Euronews

У Досі, Катар, 27 жовтня закликали Іран продемонструвати добру волю, припинивши погрози країнам регіону та знову відкривши Ормузьку протоку. Це відбувається на тлі посередницьких спроб досягти домовленості між Тегераном і Вашингтоном, повідомляє Euronews.

Директор департаменту медіа та комунікацій МЗС Катару Ібрагім бін Султан Аль-Хашимі заявив, що Доха почула позитивні заяви з іранського боку, однак Тегеран ще має продемонструвати добру волю конкретними діями. За його словами, нещодавній візит катарської делегації до Тегерана був частиною посередницьких зусиль разом із Пакистаном та іншими регіональними партнерами.

Обмін пропозиціями триває

Аль-Хашимі не уточнив, чи передавала катарська делегація нову пропозицію. Він сказав, що сторони продовжують обмінюватися повідомленнями та ідеями, однак про прорив у перемовинах не оголошували. За його словами, і Вашингтон, і Тегеран говорили як про можливість подальшої ескалації, так і про дипломатичне врегулювання.

Представник катарського МЗС також заявив, що Катар і його сусіди в Перській затоці готові долучитися до регіональної системи безпеки. Вона мала б ґрунтуватися на повазі до суверенітету та зобов’язанні не нападати одне на одного.

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Контакти в Тегерані та ситуація в протоці

Напередодні в Тегерані з іранськими керівниками зустрілися міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман, очільник армії Пакистану Асім Мунір і керівник турецької розвідки Ібрагім Калин. Іранські державні медіа повідомили, що всі чотири країни погодилися продовжити переговори щодо миру та безпеки. Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина підписали Мекканський пакт про взаємну оборону в серпні.

США та Іран, за даними Euronews, розходяться в умовах можливої домовленості. Тегеран хоче, щоб США зняли блокаду його портів і санкції проти експорту іранської нафти, тоді як Вашингтон вимагає скорочення збагачення урану. Іранські обмеження для судноплавства та блокада США суттєво порушили рух через Ормузьку протоку — ключовий маршрут експорту нафти й газу з країн Перської затоки. За оцінкою ANZ Research, обсяги перевезень через протоку становили близько 60% від звичайного рівня.

Переговори відбуваються на тлі атак єменських хуситів, яких Euronews називає підтримуваними Іраном, на Саудівську Аравію. Єгипетський парламент у понеділок дозволив надати військову підтримку для оборони королівства.

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