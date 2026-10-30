Катарські посередники прибули до Тегерана для переговорів США та Ірану — Anadolu Agency

Катарські посередники 30 жовтня знову прибули до Тегерана, Іран, щоб сприяти укладенню угоди про припинення конфлікту між США та Іраном. За даними Anadolu Agency, Al Jazeera повідомила, що дипломатичну ініціативу координують із Вашингтоном.

Лист Венса до Резаї

Нова спроба відновити переговори відбулася після повідомлення The Wall Street Journal про лист віцепрезидента США Джей Ді Венса до іранського керівника з питань безпеки Мохсена Резаї. За даними видання, лист мав на меті відновити переговори, які зайшли в глухий кут.

Високопосадовець Ірану 29 жовтня повідомив напівофіційному агентству Fars, що Тегеран отримав звернення, однак ще не надав відповіді.

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Суперечка щодо Ормузької протоки

За даними Anadolu Agency, у червні Вашингтон і Тегеран підписали рамкову угоду та почали переговори. Втім, вони зірвалися через розбіжності щодо свободи й безпеки судноплавства через Ормузьку протоку — важливий маршрут для світових поставок енергоносіїв і торгівлі.

Агентство також повідомляє, що 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, після чого Тегеран атакував Ізраїль і американські об’єкти в кількох арабських країнах.

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