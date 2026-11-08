Католицька освітня мережа Північної Території в Австралії попередила батьків і опікунів учнів 18 шкіл, що біля закладів може зрости присутність поліції у формі. Це сталося після того, як двом підліткам упродовж менш ніж тижня висунули обвинувачення, пов’язані з тероризмом.

Як повідомляє ABC News, дівчина-підліток, ім’я якої не розкривають із юридичних причин, у середу постала перед Судом у справах молоді Північної Території. Їй інкримінують збирання або створення документів, які можуть сприяти терористичним атакам. За тиждень до цього за таким самим обвинуваченням до суду постав хлопець-підліток.

Запобіжний захід

Директор Catholic Education NT Пол Грівз у листі до шкільних громад закликав не спекулювати щодо обвинувачень, особистостей, мотивів і можливих наслідків справи. Він заявив, що запроваджено належні захисні заходи.

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За його словами, додаткова присутність правоохоронців є запобіжним заходом і покликана заспокоїти громаду. У листі наголошено, що це не є підтвердженням конкретної або неминучої загрози. Грівз уточнив, що поліцейські не здійснюватимуть активного патрулювання шкіл, але можуть перебувати поблизу або приїжджати до них для збору доказів у межах розслідування.

Розслідування триває

Виконувач обов’язків помічника комісара Австралійської федеральної поліції Адам Райс повідомив, що Об’єднана контртерористична група визначила кілька шкіл у межах розслідування. Представник групи також підтвердив, що детективи вилучили матеріали з будинку на півночі Австралії, які, за даними слідства, вказували на змішану ідеологічну мотивацію, зокрема на прославляння масових нападів у школах.

Єпископ Північної Території Чарльз Гаучі закликав до спокою та спільних дій для зменшення ризику радикалізації молоді. Директор Інституту освіти й досліджень корінних народів Jumbunna Ліндон Кумбс водночас зазначив, що присутність поліції у формі може викликати тривогу в частини учнів з корінних народів Австралії. Керівник National Justice Project Джордж Ньюхаус заявив, що додаткові заходи мають бути чітко обґрунтованими, необхідними та регулярно переглядатися.

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