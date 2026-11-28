Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю застосовувати евакуацію населення палестинських кварталів Хеврона як інструмент реагування на атаки. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Евакуація кварталів

Згідно з директивою, ізраїльські військові мають брати під контроль райони, з яких, за твердженням ізраїльської сторони, діяв нападник, та евакуйовувати мешканців на тривалий час. Ці заходи планують застосовувати додатково до інших каральних заходів, зокрема знесення будинків нападників.

Неназваний представник сил безпеки заявив, що евакуація має захистити населення під час операцій ЦАХАЛу, зокрема затримань, допитів і обшуків. За його словами, Хеврон мають поділити на квартали, а після атаки евакуювати весь квартал, з якого, за версією ізраїльських сил, вийшов нападник.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка Шин Бет

За даними Jerusalem Post, що посилається на Walla, представники Шин Бет надали оцінку, за якою тимчасове встановлення контролю над палестинськими кварталами допомагає збирати розвідувальні дані та створює стримувальний ефект. Посадовець також сказав, що ця оцінка має юридичне значення для реалізації директиви.

ЦАХАЛ розпочав операцію в Хевроні після стрілянини на перехресті Юдеї біля в'їзду до міста 23 жовтня 2026 року. За даними джерела, тоді загинули двоє ізраїльських військових — старший сержант Рон Йонатан Ройтман і сержант Юваль Шай Суілам.

Читай нас у