В Ізраїлі кількість випадків посттравматичного стресового розладу серед військовослужбовців з вересня 2023 року зросла на 40%, заявив у січні міністр оборони Ісраель Кац. Про психологічні наслідки тривалих бойових дій для резервістів і ветеранів повідомляє France 24.

Тисячі військових потребують допомоги

За даними видання, серед понад 22 тисяч людей, яких лікували від пов’язаних із війною поранень, 60% мають ПТСР. У звіті Кнесету зазначено, що від січня 2024 року до липня 2025-го 279 військових намагалися вчинити самогубство.

Торік у липні ізраїльський парламент офіційно визнав «бойову травму» інвалідністю, пов’язаною зі службою у збройних силах. Це дозволило постраждалим військовим отримувати лікування за державний кошт.

Свідчення військових

29-річний Ліор Тапіцер розповів, що зазнав тяжких психічних наслідків після атак під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року та кількох місяців боїв у секторі Гази. Після служби його визнали непридатним до подальшої служби в резерві. За словами Тапіцера, прагнення помсти та вбивства бойовиків не полегшили його стан, а навпаки змусили почуватися гірше.

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Ще один резервіст, 32-річний медик піхотного підрозділу Ор, який попросив не розкривати його прізвище та обличчя, повідомив, що від 7 жовтня провів на службі понад 400 днів і звернувся по лікування ПТСР. Після загибелі військового під час бою поблизу входу до тунелю він продовжив службу, але його перевели з передової на спостережні завдання; також він почав відвідувати психотерапевта.

Навантаження на психіатричну допомогу

Директор психіатричної служби медичного центру «Клаліт-ха-Емек» в Афулі Алон Решеф заявив, що заклад стикається з безперервним потоком пацієнтів із тяжкими психіатричними розладами. За його словами, черги на госпіталізацію зростають, випадки стають складнішими, а кількість примусових госпіталізацій істотно збільшилася.

Психолог Ронен Сіді, який спеціалізується на психоделічних методах лікування, проводить експериментальну терапію тяжких форм ПТСР із застосуванням MDMA. За його словами, лікування наразі демонструє зменшення інтенсивності симптомів у пацієнтів. Напередодні виборів, запланованих на 27 жовтня, Решеф висловив сподівання, що майбутній уряд приділить більше уваги психічному здоров’ю ізраїльтян.

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