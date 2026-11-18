Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна безстроково утримуватиме зони безпеки у Секторі Гази, Лівані та Сирії через загрози на цих напрямках. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Умови для виведення сил

За словами Каца, Ізраїль може вивести сили за умови розформування ХАМАС, повного роззброєння угруповання «Хезболла» та усунення всіх джихадистських загроз у Сирії.

Міністр також заявив, що напад ХАМАС, «Хезболли» або сирійських джихадистських угруповань на будь-якому з напрямків може призвести до захоплення Ізраїлем додаткових територій у відповідній країні. За його словами, це має посилити оборонну глибину Армії оборони Ізраїлю та стримати подальші атаки.

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Тиск щодо відведення військ

За даними видання, Ізраїль зазнає тиску з вимогою частково або повністю вивести сили із зон безпеки, які він утримує від дев’яти місяців до трьох років. Цього тижня Рада миру США, яку підтримує адміністрація Дональда Трампа, розкритикувала Ізраїль у Раді Безпеки ООН через затримку виконання зобов’язань, пов’язаних із припиненням вогню з ХАМАС у жовтні 2025 року. Серед них згадувалося часткове виведення ізраїльських сил із Гази.

Раніше Кац заявляв, що Ізраїль може перейти від контролю майже над 70% території Сектору Гази до повного контролю над анклавом. Він також погрожував захопити місто Набатія на півдні Лівану як можливу найпівнічнішу точку просування ізраїльських сил.

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