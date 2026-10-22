Кац заявив, що опозиція відповідатиме за можливі атаки на Ізраїль — Jerusalem Post

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що лідери опозиції нестимуть відповідальність за можливі майбутні атаки на країну, якщо такі стануться. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву міністра.

Заява Каца

Кац назвав серед тих, кого вважатиме відповідальними, лідера опозиції Яїра Лапіда, Нафталі Беннета, Яїра Голана та інших представників опозиції. За його словами, вони неодноразово критикували його та прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і ставили під сумнів мотиви попереджень про можливі удари з боку ворогів Ізраїлю напередодні виборів або під час голосування.

Міністр заявив, що попередження ґрунтувалися на інформації, доступній уряду, однак не розкрив деталей розвідданих і не назвав конкретної запланованої атаки. Кац також сказав, що звинувачення уряду в політичних мотивах шкодять ізраїльському стримуванню та можуть заохочувати противників країни до дій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція опозиції

Лапід у відповідь назвав заяву Каца «безрозсудною та істеричною» і сказав, що вона є подарунком ворогам Ізраїлю. Він звинуватив уряд у пошуку виправдань і спробі перекласти на опозицію відповідальність за невдачі Нетаньягу та його оточення.

Лапід також заявив, що уряд не зміг знищити ХАМАС, повалити Іран, ліквідувати «Хезболлу» та досягти успіхів на міжнародній арені. Голова партії «Яшар» Гаді Айзенкот заявив, що Кац заздалегідь перекладає відповідальність за можливу майбутню катастрофу, а лідер «Демократів» Яїр Голан назвав слова міністра вкрай безвідповідальними.

Читай нас у