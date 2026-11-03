У Нігерії колишнього сенатора Тіджані Кауру оголосили переможцем повторних праймеріз партії Конгрес усіх прогресистів (APC) у сенаторському окрузі Замфара-Північ. Він випередив чинного сенатора Сахабі Яу та колишнього кандидата в губернатори Сані Шинкафі. Голосування провели після скасування попередніх праймеріз за рішенням суду.

Оголошені результати

Як повідомляє Premium Times із посиланням на газету LEADERSHIP, результати в столиці штату Замфара Гусау оголосив відповідальний за вибори Сані Абдуллахі. За його словами, Каура здобув 16 758 голосів, Яу — 1465, а Шинкафі — 1447.

Оприлюднені цифри містять арифметичну невідповідність. Абдуллахі заявив, що на праймеріз зареєстрували 23 257 виборців, акредитували 19 608, а дійсними визнали 19 492 голоси. Водночас сума голосів трьох кандидатів становить 19 670 — на 178 більше за заявлену кількість дійсних голосів і на 62 більше за кількість акредитованих виборців. Premium Times зазначає, що не отримало офіційного протоколу, тому не може встановити, чи помилилися під час оголошення або публікації результатів.

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Напади на дільницях

За повідомленнями місцевих медіа, голосування в понеділок було порушене на двох дільницях у районі місцевого самоврядування Каура-Намода. Газета Daily Trust повідомила, що ймовірні політичні головорізи напали на дільницю в початковій школі Namoda Model та пункт голосування в окрузі Галадіма-Дангаладіма поблизу палацу еміра. Виборці й мешканці залишали місця голосування, а під час сутички одна людина зазнала тяжких травм.

За даними місцевих видань, біля школи було пошкоджено автомобіль голови ради Каура-Намода Манніра Мухаммада Хайдара. Blueprint писав, що конфлікт почався після його заклику до делегатів підтримати Яу. Прихильники Каури нібито заперечили, звинувативши посадовця у підтримці одного з кандидатів, після чого молодики почали кидати в нього каміння та інші предмети. Силовики вивели Хайдара з місця події.

Скасування попередніх праймеріз

Повторне голосування призначили після рішення Федерального високого суду в Гусау від 31 серпня, який скасував результати праймеріз APC від 19 травня. Позов подав Шинкафі, заявивши про порушення та недотримання партійних правил. 20 жовтня Апеляційний суд у Сокото відхилив скаргу Яу й залишив у силі рішення про проведення нового голосування.

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