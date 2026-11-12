Казахстан і Узбекистан збільшать кількість авіарейсів до Китаю — OilPrice

Казахстан і Узбекистан домовилися збільшити дозволену кількість щотижневих авіарейсів до Китаю під час зустрічі авіаційних посадовців країн Центральної Азії та КНР у Ташкенті, Узбекистан. Казахстан підвищить ліміт зі 150 до 180 рейсів на тиждень і додасть маршрути до Ченду та Кашгара, а Узбекистан — зі 100 до 114 рейсів.

Зустріч робочої групи у форматі C5+1 відбулася 3–5 листопада та була присвячена виконанню чинних домовленостей і планам подальшого розширення авіасполучення, повідомляє OilPrice. Узбекистан також запропонував відкрити нові маршрути з Казахстаном і наростити частоту польотів між Ташкентом, Алмати та Астаною.

Авіація та транспорт Казахстану

Перед конференцією Air Astana та China Southern Airlines уклали угоду про стратегічне партнерство. Заступник міністра транспорту Казахстану заявив, що кількість рейсів між Казахстаном і Китаєм зросла на 52% у річному вимірі.

Казахстан готує 25-річний генеральний план розвитку цивільної авіації разом із Міжнародною організацією цивільної авіації. У країні модернізують аеропорти Алмати та Уржара, будують другу злітно-посадкову смугу в Шимкенті й завершують спорудження регіональних аеропортів у Зайсані, Катон-Карагаї та Кендірлі.

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Казахстан і Китай також обговорили створення спільного фонду прямих інвестицій із початковим капіталом до 200 млн доларів. Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що залізничну лінію Бахти—Аягоз планують запустити у 2027 році; очікується, що вона перевозитиме 20 млн тонн вантажів щороку.

Китайські проєкти в регіоні

У Киргизстані китайська Ganfeng Lithium Group та Національне агентство з інвестицій підписали меморандум про співпрацю у гірничодобувному секторі. Киргизький Eldik Bank і синьцзянська філія Експортно-імпортного банку Китаю уклали угоду про залучення довгострокового фінансування для інфраструктурних, транспортних і технологічних проєктів.

Міністерство транспорту Таджикистану уклало угоду з китайською Nanjing Communication Engineering Company Ltd щодо реконструкції 54,1-кілометрової дороги Балджувон—Сарі-Хосор у Хатлонській області. Проєкт включає 10 мостів і 121 водовідвідну споруду та фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку через суверенну позику до 49,2 млн євро.

У Туркменістані представники Міністерства промисловості та будівельного виробництва підписали меморандум із Sany International Development Ltd. про співпрацю в промисловості. Представник Міністерства енергетики окремо уклав меморандум із TBEA Shenyang Transformer Group щодо співпраці в енергетичному секторі. В Узбекистані China State Construction International Corporation обговорювала з міністром будівництва підготовку проєктів доріг і трубопроводів.

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