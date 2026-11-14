Казахстан планує випустити токенізовані держоблігації у 2027 році — CoinDesk

Казахстан планує випустити токенізовані державні облігації у першому кварталі 2027 року. Про це на 14-му Конгресі фінансистів в Алмати заявив голова Національного банку Тимур Сулейменов, повідомляє CoinDesk. За його словами, Нацбанк працюватиме над випуском разом із Міністерством фінансів Казахстану, а перший квартал є найбільш імовірним строком розміщення.

Перший випуск токенізованих нот

План оголосили після першого в Казахстані розміщення токенізованих нот центрального банку. Національний банк цього місяця продав 91-денні ноти на 50 млрд тенге, або близько 112 млн доларів. Із цієї суми 10 млрд тенге, що становить приблизно 22,3 млн доларів, були випущені у токенізованій формі через Казахстанську фондову біржу KASE.

Середньозважена дохідність нот становила 15,72%, а попит перевищив обсяг пропозиції у 1,4 раза. Ставка центрального банку Казахстану, за наведеними CoinDesk даними за 2026 рік, становить 15,75%.

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Інфраструктура для цифрових активів

KASE повідомляла, що її платформа цифрових активів використовує блокчейн Solana, а інфраструктуру для зберігання активів надає BitGo. Водночас участь KASE та BitGo у майбутньому випуску державних облігацій наразі не підтверджена.

Токенізовані ноти були зобов'язаннями Національного банку, тоді як заплановані облігації представлятимуть борг Міністерства фінансів. У жовтні Нацбанк також залучив Tether для вивчення стейблкоїнів і токенізації активів. Казахстанські посадовці окремо заявляли про плани токенізувати нерухомість та інші активи.

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