Казахстан звернувся до ОПЕК+ із проханням підвищити оцінку його потужностей зі сталого видобутку нафти. Із аналогічною вимогою раніше виступив Ірак. Як повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, звернення надійшло за чотири дні до засідання групи, на якому мають визначити політику видобутку на 2027 рік.

Перевірка виробничих можливостей

ОПЕК+ проводить першу перевірку, покликану встановити, скільки нафти кожна країна-учасниця здатна стабільно видобувати. Її результати мають використати для визначення виробничих цілей на наступний рік. За словами одного зі співрозмовників Reuters, цього тижня ОПЕК+ проводить консультації з державами, які не погоджуються з попередніми оцінками.

Американська консалтингова компанія DeGolyer and MacNaughton оцінює виробничі потужності всіх учасників ОПЕК+, крім росії, Ірану та Венесуели. Міністерство енергетики Казахстану підтвердило, що перевірка відбулася, але не розкрило її висновків і подальших кроків.

За даними ОПЕК, квота Казахстану на листопад і грудень становить 1,628 млн барелів на добу. Міжнародне енергетичне агентство оцінювало видобуток казахстанської нафти у жовтні в 1,76 млн барелів на добу, що приблизно на 8% вище за цю квоту. У січні 2025 року Chevron розпочала видобуток у межах проєкту Future Growth Project вартістю 48 млрд доларів на Тенгізькому родовищі.

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Експортні обмеження та позиція Іраку

На обсяги видобутку Казахстану цього року також вплинули перебої з експортом. Каспійський трубопровідний консорціум, через який проходить понад 80% нафтового експорту країни до термінала поблизу Новоросійська на чорноморському узбережжі росії — держави-агресора, у липні призупинив завантаження після ударів дронів по танкерах у терміналі.

Видобуток нафти й конденсату в Казахстані скоротився приблизно на 21% — до 1,63 млн барелів на добу проти липневого середнього показника 2,07 млн барелів. Видобуток на Тенгізі знизився на 56%. У березні міністерство енергетики Казахстану вже зменшило план видобутку на 2026 рік зі 100,5 млн до 96–98 млн тонн, посилаючись на атаки на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та ситуацію на Тенгізі.

Ірак оскаржує попередню оцінку своїх потужностей на рівні 4,9 млн барелів на добу. Багдад, чия квота становить 4,431 млн барелів на добу, домагається визнання потужностей на рівні близько 6 млн барелів. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, стала виробнича спроможність Іраку становить 4,87 млн барелів на добу.

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