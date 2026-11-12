Казахстан запропонував створити водну організацію під егідою ООН — Anadolu Agency

Казахстан запропонував створити під егідою ООН міжнародну організацію для посилення глобальної співпраці у сфері водної безпеки. Про це на кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, заявив прем’єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов, повідомляє Anadolu Agency.

Водна безпека Центральної Азії

За словами Бектенова, країни Центральної Азії стикаються зі зростанням температури, скороченням льодовиків, опустелюванням і дефіцитом води. Він наголосив на потребі тіснішої регіональної взаємодії та запросив міжнародних партнерів підтримати пропозицію, ініційовану президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Казахстан, за словами глави уряду, дотримується Паризької кліматичної угоди та планує досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. Частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії країни за шість років зросла вчетверо — до 8%. До 2030 року Казахстан ставить за мету довести цей показник до 15%.

Бектенов також згадав про розвиток зеленого енергетичного коридору разом з Азербайджаном та Узбекистаном, який має забезпечувати постачання чистої електроенергії на міжнародні ринки.

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Пропозиції Киргизстану

Голова Кабінету міністрів Киргизстану Адилбек Касималієв закликав посилити міжнародне кліматичне фінансування для гірських країн і запропонував створити Глобальний центр стійкості гірських регіонів. Також він звернувся до держав із проханням підтримати проголошення 2028–2037 років Десятиліттям ООН зі зміцнення стійкості гірських регіонів та проводити щорічні кліматичні діалоги ООН з гірської тематики.

Касималієв нагадав про ініціативу зі створення міжнародного трастового фонду для киргизького озера Іссик-Куль. Президент Киргизстану Садыр Жапаров пообіцяв спрямувати на його створення 10 млн доларів із державного бюджету.

Кліматичні цілі Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан своєю чергою закликав до активнішої міжнародної співпраці та доступнішого кліматичного фінансування. Він заявив, що частка відновлюваної енергії у виробництві електроенергії в країні за шість років зросла приблизно з 3% до майже 30%, а Молдова планує скоротити чисті викиди парникових газів на 75% до 2035 року.

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