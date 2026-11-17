Казначей Австралії Джим Чалмерс заявив, що наступне проміжне оновлення економічних і бюджетних прогнозів передбачатиме значні заощадження для боротьби з інфляцією. На конференції Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій у Сіднеї він сказав, що уряд має скоротити видатки достатньою мірою, але не настільки, щоб поставити під загрозу економічне зростання, повідомляє The Guardian.

Баланс між заощадженнями та зростанням

За словами Чалмерса, оновлення має послабити поточний тиск на спроможність економіки та водночас зберегти можливість надавати допомогу через зростання вартості життя без додаткового посилення цінового тиску. Він також зазначив, що фінансові ринки, схоже, вважають: процентні ставки в Австралії вже досягли піку.

Казначей перебуває під тиском після п’яти підвищень процентних ставок, на тлі зростання безробіття та вартості життя. Він пояснив зосередження на заощадженнях вищими витратами на обслуговування державного боргу, подорожчанням базових послуг та іншими неминучими видатками.

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Дефіцит і податкові зміни

Чалмерс заявив, що від приходу Лейбористської партії до влади у 2022 році уряд забезпечив загалом 180 млрд австралійських доларів заощаджень. Водночас бюджетні документи передбачають дефіцит майже 10 млрд австралійських доларів у 2024–2025 роках, 22,3 млрд — у 2025–2026 роках, а очікуваний дефіцит у поточному фінансовому році становить 31,5 млрд.

Уряд Ентоні Албанезе також намагається провести податкові заходи, оголошені у травневому бюджеті, зокрема мінімальний 30-відсотковий податок на доходи від дискреційних трастів. Австралійське податкове управління планує консультації з бізнесом щодо модернізації системи: попереднього заповнення даних про доходи підрядників і спрощення правил оподаткування невеликих пільг у системі FBT.

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