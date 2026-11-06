Казначейка Фіона Ма обрана віцегубернаторкою Каліфорнії — South China Morning Post

У Каліфорнії, США, казначейку штату Фіону Ма обрали віцегубернаторкою під час проміжних виборів. Вона стала першою американкою азійського походження, обраною на другу за рангом виконавчу посаду в штаті, повідомляє South China Morning Post.

Політична кар’єра Ма

60-річна Ма народилася в Нью-Йорку в родині китайських іммігрантів. Вона розпочала політичну кар’єру в Сан-Франциско, де її обрали до Ради наглядачів міста. Після цього Ма обіймала кілька посад на рівні штату, а перед обранням віцегубернаторкою була казначейкою Каліфорнії.

У заяві для SCMP Ма сказала, що її перемога вшановує покоління американців азійського походження, які долали бар’єри та проклали шлях наступникам. Вона також висловила сподівання, що цей результат надихне молодь, зокрема дівчат і дітей іммігрантів, мріяти масштабно та наполегливо працювати.

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Родинна історія в Китаї

Походження Ма привернуло увагу китайськомовних медіа та онлайн-спільнот. За даними китайськомовних публікацій, її дідом був Ма Чжень — генерал-лейтенант армії Республіки Китай, який у 1928 році став першим мером Куньміна в провінції Юньнань.

Двоє братів Ма Чженя також служили генералами. Трьох братів знали за військовий внесок під час японо-китайської війни, а їхню родину називали родиною з «трьома генералами під одним дахом». Ма розповідала, що дізналася про роботу діда мером Куньміна вже пізніше, адже не зустрічалася з ним: її дідусь і бабуся померли задовго до її народження.

За даними китайськомовних медіа, у 2023 році Ма разом із батьком відвідала родинне місце в Куньміні. Вона також називала історію переїзду батьків до США важливою частиною власного політичного шляху. За її словами, батьки прибули до країни, маючи 3 тисячі доларів і мрію, та прищепили їй цінності працьовитості, освіти, наполегливості й допомоги іншим.

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