Кейн став рекордсменом Англії у переможному матчі з Хорватією — The Guardian

Збірна Англії на стадіоні «Вемблі» в Лондоні перемогла Хорватію з рахунком 2:1 у матчі Ліги націй. Гаррі Кейн реалізував переможний пенальті та провів 126-й матч за національну команду, перевершивши Пітера Шилтона за кількістю виступів за чоловічу збірну Англії. Про це повідомляє The Guardian.

Англійці вийшли вперед у середині першого тайму. Кейн отримав передачу від Льюїса Голла та віддав діагональний пас на Джуда Беллінгема. Той пробив з льоту вище воріт, після чого захисник Йошко Гвардіол помилився, дозволивши Моргану Роджерсу відправити м’яч у ворота Домініка Ліваковича з близької відстані.

Помилка в обороні та пенальті Кейна

Незадовго до завершення першої години гри Хорватія зрівняла рахунок. Після подачі кутового Джарелл Кванса спробував головою віддати м’яч воротарю Джордану Пікфорду, але не помітив Петра Сучича. Хорватський футболіст виставив ногу та забив.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Згодом Англія заробила пенальті після боротьби у штрафному майданчику хорватів під час кутового: VAR визначив, що Іван Смолчич потягнув Квансу за футболку. Кейн пробив по центру воріт, а Лівакович не зміг врятувати команду. Цей гол став для форварда 92-м за збірну Англії та 27-м реалізованим пенальті.

Шанс у боротьбі за перше місце

Хорватія мала можливості відігратися наприкінці матчу. Найближче до гола був Нікола Влашич, який на 82-й хвилині після прийому м’яча пробив поруч зі стійкою. Джеймс Гарнер також забив за Англію після виходу на заміну, однак гол не зарахували через офсайд у Беллінгема.

Перед стартом гри Кейна вшанували з нагоди рекорду: він вийшов на поле разом із чотирма дітьми, а також отримав відзнаки від Пітера Шилтона, Луки Модрича та принца Вільяма. Перемога дозволила команді Томаса Тухеля зберегти шанс обійти Іспанію та посісти перше місце у групі в матчі в Мадриді.

Читай нас у