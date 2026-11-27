У Великій Британії в Instagram-акаунті принца і принцеси Уельських опублікували фрагмент майбутнього документального фільму Heal: A Princess of Wales Story. У ньому принцеса Уельська Кейт розповіла про досвід лікування раку, назвавши шлях через онкологічне або інше тривале захворювання самотнім. Водночас вона зазначила, що люди не долають життєві випробування наодинці.

Зустріч із групою підтримки

Як повідомляє Rolling Stone, у фрагменті Кейт відвідує зустріч групи підтримки Shine Cancer Support. Вона сказала учасникам, що для неї важливо поділитися власним досвідом, почути їхні історії та поспілкуватися з людьми, які пройшли через схожі обставини.

Принцеса також зазначила, що раніше майже не говорила про цей досвід поза колом родини. За її словами, хвороба поєднала її з багатьма людьми, які проходять власний шлях, тому цей досвід перестав бути лише особистим.

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Прем’єра та три вершини

Фільм покажуть на BBC 29 листопада, а наступного дня він вийде в ефірі NBC. У документальній стрічці Кейт згадує боротьбу з раком під час Three Peaks Challenge — сходження на найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу протягом 24 годин. Вона пройшла це випробування в червні на підтримку Royal Marsden Cancer Charity. Кейт лікувалася в лікарні Royal Marsden, а кошти від дистрибуції фільму також передадуть цій благодійній організації.

Про свій діагноз Кейт повідомила у березні 2024 року після операції на черевній порожнині, проведеної в січні. У вересні 2024 року вона заявила про завершення лікування, а в січні 2025 року повідомила, що перебуває в ремісії та зосереджується на відновленні.

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