Кейтерингова компанія Compass із Суррею, Велика Британія, планує перенести основний лістинг із Лондона до Нью-Йорка. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Financial Times. Компанія може оголосити про свій намір уже у вівторок разом із річними фінансовими результатами.

Compass входить до індексу FTSE 100 і має лістинг у Лондоні з 1988 року. Вартість компанії оцінюють приблизно у 43,6 млрд фунтів стерлінгів, або $57 млрд. Її штаб-квартира розташована в графстві Суррей, а загальна чисельність персоналу у світі перевищує 600 тисяч людей.

Більшість прибутку — у Північній Америці

Compass постачає харчування більш ніж до 2 тисяч шкіл, академій, коледжів та університетів Великої Британії, а також до деяких лікарень Національної служби охорони здоров'я та приватних офісів. Компанія також постачає готову їжу для мереж Starbucks, Costa та Taco Bell.

Минулого року близько трьох чвертей прибутку Compass у розмірі $3 млрд було отримано у Північній Америці. У жовтні 2023 року компанія змінила валюту фінансової звітності з фунта стерлінгів на долар США, а у квітні цього року перевела торгівлю своїми лондонськими акціями в долари.

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Вторинний лістинг у Лондоні

За даними The Telegraph, Compass має намір зберегти вторинний лістинг у Лондоні та заявити, що зміни не загрожують її працівникам у Великій Британії. The Guardian звернулася до компанії по коментар.

Потенційне рішення Compass стане черговим переходом великої компанії з Лондона до США. Раніше основні лістинги до США перенесли Ashtead, CRH та Flutter Entertainment. AstraZeneca цього року також безпосередньо розмістила свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, зрівнявши статус американських і лондонських паперів.

За даними EY, у першій половині року в Лондоні відбулося лише сім нових лістингів, які залучили загалом 577 млн фунтів стерлінгів.

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