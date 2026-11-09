У Фінляндії агенція соціального страхування Kela влітку 2023 року відстежувала кліки комп’ютерною мишею приблизно 2 тисяч працівників, щоб оцінити їхню продуктивність. Як повідомляє YLE News, перевірка охопила від двох до шести попередніх місяців роботи співробітників.

Перевірка робочого часу

У Kela заявили, що моніторинг був одноразовим експериментом. Водночас багато працівників вважали його стресовим. У Kela працюють майже 4 тисячі фахівців з обробки заяв на соціальні виплати, якими керують понад 300 менеджерів.

За результатами моніторингу десятки співробітників отримали догани, попередження або були звільнені. Одна з працівниць розповіла, що у звітах детально фіксували, коли людина брала справу з черги, ухвалювала рішення або залишала справу без руху.

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Звільнення та рішення суду

У презентації, підготовленій за підсумками перевірки 2023 року, керівникам радили звертати увагу на неочікувані або нечітко пояснені відсутності, небажання працівників приходити до офісу та статуси Skype, які тривалий час були жовтими або червоними. Також у документі йшлося про тривалі перерви між завданнями та вибіркове виконання справ.

Kela повідомляла, що виявила зростання випадків неналежного використання робочого часу, і на цій підставі у 2024 році звільнила десятьох людей. Навесні 2026 року Трудовий суд Фінляндії визнав незаконним одне з таких звільнень: на думку суду, звіти моніторингу не давали достовірної картини того, як працівник використовував робочий час.

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