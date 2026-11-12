Келлі та Енніс проведуть об’єднавчий бій 27 лютого в Атланті — BBC Sport

Британський боксер Джош Келлі 27 лютого в Атланті, США, зустрінеться з американцем Джароном Еннісом в об’єднавчому поєдинку в першій середній вазі. 32-річний Келлі володіє титулом IBF, тоді як 29-річний Енніс виставить на кон пояси WBA та WBO.

Про домовленість щодо бою повідомляє BBC Sport. Келлі підходить до поєдинку із серією з дев’яти перемог поспіль. У січні він здобув свій перший титул чемпіона світу, перемігши Бахрама Муртазалієва, хоча в ході бою побував у нокдауні. У липні британець захистив пояс, здолавши за очками представника Північної Ірландії Каойміна Аґ’ярко.

Три титули для переможця

Енніс має 37 боїв без поразок, а один його поєдинок був визнаний таким, що не відбувся. У червні він переміг Ксандера Заяса та став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. За оцінкою BBC Sport, американець буде фаворитом майбутнього протистояння.

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Переможець бою Келлі — Енніс володітиме трьома світовими титулами в дивізіоні. Пояс WBC належить Себастьяну Фундорі.

Шанс на абсолютне чемпіонство

Промоутером обох боксерів є Едді Гірн. За його словами, перемога відкриє володарю трьох поясів шлях до бою за статус абсолютного чемпіона. Востаннє абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі був Джермелл Чарло, який досяг цього у 2022 році.

Келлі представляв команду Великої Британії на Олімпіаді 2016 року. У 2021 році він програв Девіду Аванесяну, після чого поступово відновив кар’єру.

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