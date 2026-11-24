Дослідники Кембриджського університету у Великій Британії встановили, що 19% первинних ракових пухлин і 26% метастатичних пухлин мають зміни ДНК, пов’язані з таргетними препаратами, вже схваленими щонайменше для одного виду раку. Понад половину потенційно придатних для лікування генетичних змін виявили в типах раку, для яких відповідні ліки не мають схвалення або такі зміни не тестують рутинно, повідомляє News-Medical.

Аналіз понад 17 тисяч пухлин

Команда проаналізувала дані повногеномного секвенування понад 17 тисяч пухлин. До вибірки увійшли 11 тисяч первинних пухлин із британського проєкту «100 000 геномів» і шість тисяч метастатичних пухлин із бази нідерландського фонду Hartwig Medical Foundation.

Науковці шукали зміни, які можна безпосередньо пов’язати з терапіями, схваленими Управлінням з контролю за продуктами і ліками США. Також вони оцінювали генетичні зміни, для яких препарати ще перебувають у розробці або на стадії клінічних випробувань.

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Обмеження схвалень за типом раку

Таргетні препарати зазвичай отримують схвалення після випробувань для конкретних типів пухлин. Тому ліки, дозволені для лікування одного виду раку через певну молекулярну мішень, не можна автоматично застосовувати проти іншого виду раку, навіть якщо в ньому є така сама зміна ДНК.

У дослідженні замість пошуку лише окремих мутацій застосували повногеномне секвенування для виявлення загальних патернів пошкодження ДНК. Такий підхід, зокрема, дає змогу виявляти порушення гомологічної рекомбінації — одного з найточніших механізмів відновлення ДНК у клітинах.

Старша авторка роботи, професорка кафедри геномної медицини Кембриджського університету Серена Нік-Зайнал зазначила, що не кожен уже схвалений препарат буде придатним для лікування іншого типу раку. За її словами, результати вказують на можливі напрями нових клінічних випробувань. Автори також наголосили на потребі перевірити, чи поліпшить такий підхід результати лікування пацієнтів і чи буде повногеномне секвенування економічно доцільним. Результати опублікували в журналі The Lancet Oncology.

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