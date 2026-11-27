У Кембриджі у Великій Британії дослідники розробили прототип вушного пристрою eVRT для людей із запамороченням і порушеннями рівноваги. Система, схожа за формою на навушники, має допомагати пацієнтам проходити вестибулярну реабілітацію вдома. На подальший розвиток пристрою проєкт отримав два гранти загальною сумою £398 701, повідомляє News-Medical.

Як працює система

eVRT створила команда лабораторії SENSE при кафедрі клінічних нейронаук Кембриджського університету, яку очолює професор Манохар Бенс. Пристрій вимірює показники рівноваги та з’єднується із застосунком, що відстежує виконання вправ. Застосунок також дає змогу контролювати прогрес пацієнта, а фізіотерапевтам і клініцистам — коригувати лікування.

У матеріалі зазначено, що від запаморочення та розладів рівноваги страждають 15–20% дорослого населення. Вправи для голови, очей і тіла за участі спеціалізованих фізіотерапевтів можуть допомогти, однак така підтримка після падінь доступна лише приблизно в третині трастів Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Самостійне виконання вестибулярних вправ удома без супроводу часто має обмежений результат.

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Гранти та тестування вдома

Організація UK Research and Innovation виділила £248 783 на підготовку eVRT до виробництва, зокрема на сертифікацію медичного пристрою та оцінювання шляхів його постачання на ринки Великої Британії, Європи і США. Консультації щодо виробництва надаватиме компанія Wideblue, а комерціалізацію планують через спіноф-компанію Pinnacle Neuroscience, яку формують за участю Cambridge Enterprise.

Національний інститут досліджень у сфері охорони здоров’я та догляду Великої Британії надав ще £149 918 у межах програми NIHR THRIVE. Ці кошти призначені для спільного доопрацювання пристрою з пацієнтами та медичними працівниками. Робота за грантом включатиме двотижневе пілотне випробування системи в оселях пацієнтів, а також інтерв’ю з пацієнтами, доглядальниками й клінічними фахівцями по всій Великій Британії.

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