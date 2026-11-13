Кемерон і Маєр проведуть реванш 24 грудня в Дубаї — Sky Sports News

Об’єднана чемпіонка світу в першій середній вазі Шантель Кемерон 24 грудня в Дубаї проведе реванш із колишньою чемпіонкою світу Мікаелою Маєр. Поєдинок відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане бій Джейка Пола із Седріком Думбе, повідомляє Sky Sports.

Другий бій за чотири місяці

Кемерон та американка Маєр знову зустрінуться в рингу через чотири місяці після першого поєдинку в Бірмінгемі. У серпні Кемерон перемогла Маєр одностайним рішенням суддів. Sky Sports назвав цей бій претендентом на звання поєдинку року.

За словами Кемерон, спортсменки домовилися про реванш ще перед першим боєм і виконали цю домовленість. Після поразки Маєр заявила, що вважає себе переможницею першого поєдинку, а також сказала, що працювала над виправленням помилок і має намір повернути чемпіонські пояси.

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Програма вечора в Дубаї

Генеральний директор Most Valuable Promotions Накіса Бідаріан заявив, що Кемерон захищатиме в реванші три титули. Головним поєдинком шоу на Coca-Cola Arena стане восьмираундовий професійний бій у першій важкій вазі між Полом і Думбе. Для Пола це буде перший вихід у ринг після бою з Ентоні Джошуа.

Думбе є дворазовим чемпіоном Glory з кікбоксингу в напівсередній вазі. Його рекорд у кікбоксингу становить 75 перемог, сім поразок і одну нічию, з яких 45 перемог здобуті нокаутом. У змішаних єдиноборствах він має рекорд 6-1, а в професійному боксі — одну перемогу: у 2015 році він здолав Мохамеда Фоділа за очками.

Також у програмі заявлено восьмираундовий бій у легкій вазі між американським олімпійцем Джамалом Гарві, який має рекорд 5-0 і чотири перемоги нокаутом, та шотландцем Крейгом Морганом із рекордом 15-1-1.

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