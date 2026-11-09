Кемерона Брюса обрали тренером Брісбен Лайонс — ABC News Australia

Австралійський клуб «Брісбен Лайонс» обрав 47-річного Кемерона Брюса новим головним тренером після відходу Кріса Фейґана. Брюс раніше працював асистентом Фейґана, а офіційно його мають представити на посаді у вівторок.

Вибір клубу

За даними ABC News Australia, Брюс випередив інших претендентів на посаду, зокрема Натана Баклі та Адама Сімпсона. Він має понад десятирічний досвід роботи асистентом тренера в Австралійській футбольній лізі.

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Брюс працював у тренерському штабі Фейґана. Обравши його, клуб віддав перевагу кандидатові зі своєї тренерської структури.

Наступник Фейґана

Кріс Фейґан залишив «Брісбен» після десятирічної роботи в клубі та приєднався до «Карлтона» як директор із тренерської роботи. ABC News Australia називає Фейґана триразовим переможцем чемпіонату.

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