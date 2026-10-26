Кенія підвищила 85 офіцерів поліції після рішення суду — Nation Kenya

У Кенії генеральний інспектор поліції Дуглас Канджа підвищив 85 старших офіцерів після того, як Апеляційний суд підтвердив його повноваження набирати, управляти та просувати по службі співробітників у формі. Як повідомляє Nation Kenya, листи про підвищення почали видавати у п’ятницю — через кілька годин після рішення суду.

Підвищення керівників підрозділів

Командувач підрозділу загального призначення GSU Джохана Тонуї став старшим помічником генерального інспектора поліції. Таке саме звання отримали директор операцій Національної поліцейської служби Філіп Ачола Опійо, директор операцій Директорату кримінальних розслідувань Самсон Кіптум, керівник Національної академії кримінальних розслідувань Ібрагім Джіло, командувач підрозділу охорони урядових будівель Еггрі Шамала та директор підрозділу внутрішніх справ Пол Мумо.

Звання старшого помічника генерального інспектора поліції є на один щабель нижчим за посаду заступника генерального інспектора. До звання помічника генерального інспектора, зокрема, підвищили керівника групи супроводу президента Вільяма Руто Вільяма Кіпто Саве, командувача дорожнього підрозділу Стівена Одіамбо Окере, директора відділу розслідування вбивств Мартіна Нюгуто та директора з корпоративних комунікацій Директорату кримінальних розслідувань Джона Кіматі Марете.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Судове рішення завершило суперечку

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду відхилила апеляції Національної комісії поліцейської служби та Юридичного товариства Кенії. Суд роз’яснив, що повноваження комісії поширюються на цивільний персонал поліцейської служби, тоді як генеральний інспектор має незалежні повноваження щодо працівників у формі.

Підвищення 300 поліцейських було призупинено через спір між генеральним інспектором та Національною комісією поліцейської служби. Після судового рішення листи про підвищення отримали 85 старших офіцерів, які проходили навчання в поліцейських коледжах, а також 215 молодших співробітників — від капралів до старших сержантів. Загалом у країні підвищили 1 948 поліцейських; Національна поліцейська служба очікує нових призначень у межах підготовки до загальних виборів 2027 року.

Читай нас у