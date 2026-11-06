Кенія посилить охорону кордону через бої в Ефіопії — Nation Kenya

Кенія посилить охорону кордону з Ефіопією та взаємодіє з федеральним урядом сусідньої країни для врегулювання конфлікту в районі Мояле. Про це під час візиту до кенійського Мояле заявив генеральний інспектор поліції Дуглас Канджа, повідомляє Nation Kenya.

Бої між силами регіонів Оромія та Сомалі в Ефіопії тривають уже два тижні. Вони змусили тисячі ефіопів шукати безпеки в Кенії, а випадкові кулі та реактивні гранати змусили залишити домівки також десятки кенійських родин поблизу кордону.

Постраждалі райони та евакуація

Найбільше від випадкових боєприпасів постраждали райони Сомаре, Сессі, Біашара, Ламі та Гейллу. Напередодні внаслідок випадкових пострілів поранення дістали двоє людей, один із випадків стався поблизу поліцейської дільниці Мояле. Під час нічних боїв на ефіопському боці кордону в районі Ламі кулі пошкодили будинки та автомобіль.

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Канджа також повідомив про намір спрямувати більше ресурсів і персоналу для захисту кенійської території. Влада, за його словами, прагне безпечно евакуювати водіїв вантажівок та інших громадян Кенії, які застрягли в Ефіопії. Місцеві жителі розповіли, що кілька водіїв, які поверталися до Кенії, уже два тижні не можуть залишити трасу Мояле — Аддис-Абеба.

Кількість переміщених людей зростає

Генеральний інспектор відвідав тимчасовий притулок для переміщених ефіопів у школі OMC, де пообіцяв посилити безпеку. Він також зустрівся з місцевими старійшинами та гуманітарними організаціями, що допомагають людям, які залишили свої домівки.

За даними керівника Кенійського Червоного Хреста у Верхньому Східному регіоні Маліка Адана, кількість переміщених людей зросла з 36 тисяч до понад 50 тисяч. Заступник голови транскордонного комітету Мояле Мохамед Гуйо закликав силові структури посилити патрулювання, щоб не допустити поширення конфлікту на кенійську територію.

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