Кенія пріоритетно перевірить роботи 1,2 млн дев’ятикласників — Nation Kenya

У Кенії Національна екзаменаційна рада (KNEC) першочергово перевірятиме роботи 1,2 млн учнів дев’ятих класів, які складали Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Це має забезпечити своєчасний відбір і зарахування школярів до старшої школи наступного року, повідомляє Nation Kenya.

Понад 2,5 млн учасників оцінювання

Головний секретар з питань базової освіти Джон Ололтуаа повідомив про порядок перевірки, коли оновлював інформацію щодо проведення Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA) та KJSEA у Nairobi Primary School.

Загалом в оцінюваннях, що стартували 26 жовтня, взяли участь 2,58 млн кандидатів. Із них 1,38 млн складали KPSEA, а ще 1,2 млн — KJSEA. KPSEA проводили у 30 965 центрах по країні, KJSEA — у 25 226 центрах.

Оцінювання KPSEA тривало три дні — з 26 до 28 жовтня. KJSEA проводили п’ять днів; воно завершилося 30 жовтня.

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Дощі ускладнили перевезення матеріалів

За словами Ололтуаа, оцінювання минуло без суттєвих збоїв, хоча сильні опади в кількох районах ускладнили транспортування екзаменаційних матеріалів. Проблеми виникли в Тарасаа в окрузі Тана-Рівер, Калоколі на півночі Рифтової долини та Кутуло в окрузі Мандера.

KNEC оперативно вжила заходів, зокрема залучила гелікоптери. Ололтуаа заявив, що всі кандидати, які прибули на оцінювання, змогли його пройти.

Тривають іспити KCSE

У країні також триває Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE), який розпочався 19 жовтня. Спочатку кандидати складали предмети з меншою кількістю учасників, зокрема усні, аудіальні та практичні іспити з іноземних мов, кенійської жестової мови, музики, домашньої економіки й комп’ютерних студій.

Обов’язкові теоретичні роботи мають розпочатися 2 листопада, а завершення іспитів заплановане на 20 листопада. Генеральний директор KNEC Девід Ндженгере закликав батьків перевіряти, чи не беруть діти мобільні телефони до екзаменаційних центрів. Працівники таких центрів також мають вимикати телефони та передавати їх на зберігання до завершення іспитів.

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