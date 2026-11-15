Кенія розслідує протести в Дадаабі після пошкодження урядових офісів — Anadolu Agency

Кенійська влада розпочала розслідування після протестів у таборі Хагадера, що входить до комплексу біженців Дадааб на північному сході Кенії. Під час сутичок із силовиками протестувальники пошкодили офіси Департаменту у справах біженців, викрали державне обладнання та проникли до розташованих поруч підприємств, повідомляє Anadolu Agency.

Протести через будівництво ринку

Заворушення почалися вранці в суботу в таборі Хагадера в окрузі Гарісса, неподалік кордону із Сомалі. Молоді біженці виступили проти планів збудувати сучасний ринок на відкритій ділянці. За даними поліції, учасники протесту кидали каміння у співробітників служб безпеки, а кілька підприємств були змушені припинити роботу.

Департамент у справах біженців заявив, що його офіс та інша інфраструктура створені для обслуговування як біженців, так і місцевої громади Хагадери. У відомстві наголосили, що руйнування об'єктів перешкоджає наданню необхідних послуг і загрожує мирному співіснуванню громад.

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Пошук причетних

Представник громади Махат Моулід припустив, що до протестів могли підбурювати комерційні інтереси, незадоволені проєктом, попри попередні консультації з лідерами біженців і місцевих жителів. Влада заявила, що встановлює причетних, намагається повернути викрадене майно та запобігти новим заворушенням.

Комплекс Дадааб, заснований 1991 року для людей, які тікали від громадянської війни в Сомалі, налічує понад 438 тисяч біженців і шукачів притулку. За даними Агентства ООН у справах біженців, майже 97% із них походять із Сомалі, а в Хагадері станом на 31 жовтня перебували понад 145 тисяч людей.

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