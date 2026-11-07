Кенія запровадила цифровий облік худоби у семи округах — Nation Kenya

У Кенії система цифрової ідентифікації та відстеження худоби ANITRAC працює у семи пілотних округах — Нарок, Кітуї, Гарісса, Таїта-Тавета, Сіая, Кіамбу та Тана-Рівер — а також на державних фермах. За словами головного секретаря Державного департаменту розвитку тваринництва Джонатана Муеке, кожній тварині присвоюють унікальний електронний вушний тег, пов’язаний із централізованою захищеною базою даних, повідомляє Nation Kenya.

Система має фіксувати власника тварини, місця випасу, вакцинацію, переміщення між округами, а також забій чи переробку. Дані доступні через вебпортал і мобільний застосунок, який, за інформацією Державного департаменту розвитку тваринництва, може працювати в районах без інтернет-з’єднання.

Контроль переміщення та хвороб

Посадовці розглядають ANITRAC як заміну тавруванню худоби розпеченим залізом. Система передбачає цифрове передавання права власності та електронні дозволи на переміщення тварин. На думку Муеке, це має полегшити пошук викраденої худоби та врегулювання спорів щодо власності.

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Муеке також заявив, що цифрові записи можуть допомогти швидше визначати джерело спалахів ящуру або лихоманки Рифт-Валлі, запроваджувати карантинні обмеження та проводити цільову вакцинацію. Він назвав систему складовою національної стратегії One Health.

Правова база та розширення

Станом на липень 2026 року в пілотних округах і на державних фермах реєстрували велику рогату худобу. Законопроєкт про ANITRAC пройшов національну валідацію, а нормативні акти для системи ще розробляють. Уряд Кенії планує поширити реєстрацію на всі округи країни та все поголів’я.

За словами Муеке, відстежуваність може бути важливою для експорту м’яса, молока та шкіри, оскільки покупці в Європі, Об’єднаних Арабських Еміратах, США, Китаї та Саудівській Аравії вимагають даних про походження продукції, безпечність харчів і здоров’я тварин.

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