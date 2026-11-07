Кенійська фермерка збудувала теплицю на 600 тисяч сіянців капусти — Nation Kenya

У Моло в окрузі Накуру, Кенія, фермерка Вангарі Ндунґу збудувала другу теплицю для вирощування розсади капусти. Споруда розміром 15 на 30 метрів уміщує 3 тисячі касет і розрахована на 600 тисяч сіянців. Про це повідомляє Nation Kenya.

Від картоплі до розсади

Після завершення навчання в Університеті Чука у 2018 році Ндунґу три роки працювала фахівчинею з розвитку бізнесу в будівельних компаніях у Кенії та за кордоном. У 2023 році вона придбала сертифікований посадковий матеріал картоплі й почала вирощувати його на двох акрах землі. Наступного сезону площу збільшили до восьми акрів, а згодом фермерка перейшла до вирощування розсади капусти.

У 2024 році вона інвестувала 480 тисяч кенійських шилінгів у першу теплицю завдовжки 15 метрів і завширшки вісім метрів. Вона вміщує 480 касет із максимальною місткістю 100 тисяч сіянців. Решту коштів Ндунґу витратила на посівний матеріал і порожні касети, які коштували від 85 до 100 кенійських шилінгів за одиницю.

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Догляд і продажі

Насіння висівають у касети з кокосовим субстратом. Перед переміщенням до теплиці касети на три дні залишають у затемненому приміщенні, накривши мішковиною, щоб насіння проростало рівномірно. У теплиці використовують сітку для регулювання температури та кольорові пастки для комах, а рослини щотижня обробляють від помітних шкідників.

За словами Ндунґу, перша партія була готова до висаджування через чотири—шість тижнів. Вона продавала кожен сіянець по два кенійські шилінги та отримала понад 100 тисяч шилінгів. Друга партія була менш успішною через кислотність кокосового субстрату. Після цього фермерка консультувалася з агрономом щодо обробки субстрату, підтримання рівня pH, фертигації та профілактики інфекцій.

Ндунґу вирощує сорти Gloria, Victoria та Greenboy і продає розсаду на місцевих ринках, через Facebook, WhatsApp та Instagram, а також сусіднім фермерам. Вона заявила, що за один виробничий цикл в одній теплиці має продажі на 400–600 тисяч кенійських шилінгів. Підприємниця також повідомила про створення понад 15 робочих місць. Серед основних викликів вона назвала виробничі витрати та нерегулярні опади; для забезпечення водою на фермі пробурили три свердловини й збирають дощову воду.

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