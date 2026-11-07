Кенійська кандидатка заявила про напад натовпу з мачете — Nation Kenya

У Кенії кандидатка на посаду представниці жінок округу Кісуму Лінда Огвено заявила, що на неї напав натовп після виступу на похороні в Ньямасарії. За її словами, інцидент стався близько 18:00 у День героїв, коли вона залишала територію початкової школи Ньямасарія, де відбувалася церемонія.

Як повідомляє Nation Kenya, Огвено провела на похороні майже вісім годин. Під час виступу перед присутніми вона висловила підтримку політичному гаслу Wantam, тоді як кілька інших промовців скандували Tutam. Кандидатка вважає, що ведучий церемонії намагався її спровокувати, окремо закликавши повторити її позицію перед тим, як передати їй мікрофон.

Напад біля виходу

Після виступу Огвено вирішила піти, оскільки прибула на церемонію пішки й без автомобіля. Біля виходу вона зупинилася поговорити з молодим чоловіком зі свого району, коли побачила групу людей, що бігла в її бік.

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За словами кандидатки, її повалили на землю, а частина присутніх намагалася зупинити напад і відтягнути її назад до місця церемонії. Вона також заявила, що нападники намагалися відібрати її сумку та били її. Огвено згадала, що чула запитання про те, навіщо вона прийшла підтримати Wantam, а також бачила мачете в руках людей із натовпу.

Заяви про політичний тиск

Огвено пов'язує цей випадок із ворожою, на її думку, атмосферою політичної конкуренції в окрузі Кісуму. Вона стверджує, що молоді люди часто очікують грошей від політиків на публічних зібраннях, а відмова може викликати агресію. Кандидатка покладає відповідальність за поширення такої практики на «елітних політиків».

Після інциденту Огвено почала заздалегідь продумувати маршрути виходу з публічних заходів, організовувати транспорт і звертатися по допомогу до місцевих знайомих. Вона також заявила, що має намір продовжувати політичну діяльність, зокрема виступати за протидію корупції в освіті, підтримку постраждалих від гендерно зумовленого насильства та створення можливостей працевлаштування для молоді.

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