Кенійську чемпіонку світу з марафону Перес Джепчірчір дискваліфікували на три роки за використання забороненого EPO. Про рішення Підрозділу доброчесності в легкій атлетиці повідомило Channel NewsAsia.

Порушення антидопінгових правил

Підрозділ доброчесності в легкій атлетиці заявив, що спортсменка визнала порушення антидопінгових правил. Вони стосуються наявності в її пробі забороненої речовини, її метаболітів або маркерів.

Також Джепчірчір визнала порушення, пов’язане з використанням або спробою використання забороненої речовини чи методу. Це положення правил охоплює як фактичне застосування заборонених засобів, так і спробу їх використати.

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Трирічна дискваліфікація

За даними підрозділу, EPO у повідомленні названо забороненим засобом для стимулювання кровотворення. Про трирічну дискваліфікацію AIU повідомив у четвер, 19 листопада.

У матеріалі Джепчірчір названо чемпіонкою світу з марафону. CNA опублікувало цю інформацію з посиланням на повідомлення антидопінгового органу.

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