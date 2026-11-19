Кенійську марафонку Перес Джепчірчір дискваліфікували на три роки — Channel NewsAsia
Кенійську чемпіонку світу з марафону Перес Джепчірчір дискваліфікували на три роки за використання забороненого EPO. Про рішення Підрозділу доброчесності в легкій атлетиці повідомило Channel NewsAsia.
Порушення антидопінгових правил
Підрозділ доброчесності в легкій атлетиці заявив, що спортсменка визнала порушення антидопінгових правил. Вони стосуються наявності в її пробі забороненої речовини, її метаболітів або маркерів.
Також Джепчірчір визнала порушення, пов’язане з використанням або спробою використання забороненої речовини чи методу. Це положення правил охоплює як фактичне застосування заборонених засобів, так і спробу їх використати.
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Трирічна дискваліфікація
За даними підрозділу, EPO у повідомленні названо забороненим засобом для стимулювання кровотворення. Про трирічну дискваліфікацію AIU повідомив у четвер, 19 листопада.
У матеріалі Джепчірчір названо чемпіонкою світу з марафону. CNA опублікувало цю інформацію з посиланням на повідомлення антидопінгового органу.