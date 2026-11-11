Кеннеді подали позов через план президента Трампа звести арку — The Guardian

Дев’ять членів родини Кеннеді подали у США позов проти адміністрації президента Дональда Трампа. Вони просять федеральний суд заблокувати будівництво позолоченої тріумфальної арки, яка, за їхніми словами, затінятиме могили їхніх родичів на Арлінгтонському національному цвинтарі та змінить сприйняття меморіалу.

Як повідомляє The Guardian, проєкт передбачає арку заввишки 250 футів, увінчану крилатою фігурою, схожою на Статую Свободи. У позові зазначено, що споруда перекриє відкритий огляд меморіальних поховань Кеннеді й може назавжди зменшити значення цих меморіалів.

Аргументи родини

Рорі Кеннеді та Максвелл Кеннеді, які виступили від імені родини, заявили, що висока арка відкидала б тінь на могили їхніх батьків і дядьків, а також на поховання інших американців, які служили країні. Вони назвали позов спробою захистити сакральні місця, що належать американському народу.

На Арлінгтонському національному цвинтарі поховані президент Джон Ф. Кеннеді, сенатор Едвард Кеннеді, а також Роберт і Етель Кеннеді. Позивачі вважають, що адміністрація Трампа порушила закони та процедури, встановлені Конгресом для захисту національного меморіалу.

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Судові обмеження

У позові також стверджується, що Служба національних парків та Міністерство внутрішніх справ США дозволили будівництво без необхідного схвалення Конгресу. Родина просить суд скасувати цей дозвіл і заборонити будівельні роботи.

Арка, створена за зразком паризької Тріумфальної арки, вже стала предметом іншого судового спору. 6 листопада федеральна суддя Таня Чуткан на 14 днів заборонила адміністрації Трампа розпочинати будівельні роботи. Міністерство юстиції США раніше заявляло, що арку не завершать до закінчення другого президентського терміну Трампа.

Позивачі також заявили, що споруда перекриє огляд між Меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським будинком, які, за їхнім твердженням, були спроєктовані обличчям одне до одного як символ національного возз’єднання після Громадянської війни.

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