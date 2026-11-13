Керівник апарату Міллер запровадив погодження зустрічей з лобістами — The Hill

У США працівники Білого дому повинні будуть отримувати попереднє погодження від Офісу юрисконсульта Білого дому для окремих зустрічей із зареєстрованими лобістами. Такий порядок встановив у меморандумі керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, повідомляє The Hill.

Яких зустрічей стосується вимога

Новий порядок поширюється на зустрічі на території комплексу Білого дому із зареєстрованими лобістами, що стосуються державної політики. Представник Білого дому повідомив виданню, що меморандум розіслали напередодні, а процедура є «набагато суворішою», ніж раніше.

У документі також зазначено, що Офіс громадських зв’язків Білого дому (OPL) і надалі буде основним контактним пунктом для взаємодії із зовнішніми зацікавленими сторонами.

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Зміни в апараті Білого дому

За даними видання, Міллера призначили керівником апарату Білого дому у п’ятницю після проміжних виборів. Він замінив Сьюзі Вайлз, яку деякі посадовці адміністрації критикували через її зв’язки з лобістськими групами.

Колишній старший радник Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб Каллі Мінс заявляв, що Вайлз та її колишній заступник Джеймс Блер нібито гальмували ініціативу Make American Healthy Again, віддаючи перевагу корпоративним донорам. Білий дім відкинув такі закиди, заявивши, що адміністрація не дозволяла і не дозволятиме зовнішнім групам впливати на політичні рішення.

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